Производитель косметики в ОЭЗ «Дубна» расширил географию международных продаж
Фото: [Компания ESTILAB]
Подмосковная компания ESTILAB, резидент особой экономической зоны «Дубна», по итогам 2025 года расширила географию международных продаж и укрепила позиции на российском рынке. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Так, компания вышла на рынки в Австралии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции и Азербайджане. Во Вьетнаме продукция компании представлена в 1,5 тыс. косметических салонах и на местных маркетплейсах. ESTILAB также закрепилась на международных онлайн‑площадках и начала сотрудничать с двумя крупнейшими бьюти‑ритейлерами. Бренды DE_CODE и ICON SKIN представлены в 400 торговых точках одной розничной сети.
