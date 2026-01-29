Снежный десант «Михалковцев»: в Ногинске артисты помогли любимому приюту животных

Артисты мастерской Никиты Михалкова и Московского областного театра драмы и комедии провели необычный рабочий день в ногинском муниципальном приюте для животных, сообщает REGIONS . Используя свободное от репетиций и съемок время, творческая группа занялась расчисткой территории от снега и привезла подопечным корм и медикаменты.

Практическая значимость этой акции для учреждения сложно переоценить. Ногинский приют, являющийся единственным муниципальным приютом в Московской области, содержит более 500 собак и кошек и постоянно нуждается в волонтерской и материальной поддержке. После сильного снегопада помощь по расчистке дорожек и крыш вольеров стала своевременным вкладом в поддержание нормальных условий для животных. Директор приюта Юлия Бросалина отметила, что актерский десант оперативно справился с этой задачей.

Особую роль в мероприятии сыграл ногинский актер Игорь Бондаренко, давний друг приюта. Он не только принял участие в уборке, но и доставил партию корма, в том числе лечебного, приобретенного на средства, собранные им среди коллег и зрителей. Бондаренко известен своим трепетным отношением к питомцам, особенно к псу по кличке Бим, который, по словам актера, при его появлении преображается, забывая о своей обычной настороженности.

«Бим — один из тех псов, чья преданность не знает границ. Его прошлое окутано тайной, но сотрудники приюта предполагают, что когда-то он был домашним любимцем, которого предали», — рассказал Игорь.

Данный пример может послужить моделью для других благотворительных акций, где помощь заключается не только в финансовых взносах, но и в личном участии, решающем текущие хозяйственные нужды.

