Снежный Каспер: необычное привидение появилось в лесу под Мытищами

В Пироговском лесопарке под Мытищами появилась необычная зимняя достопримечательность, сообщает REGIONS . Местные жители обнаружили и творчески доработали причудливый сугроб, принявший форму классического привидения, напоминающего героя мультфильмов Каспера.

Основой для образа послужила небольшая ель, склонившаяся в сторону. Обильные снегопады укутали дерево плотным снежным покрывалом, скрыв мелкие ветви. В результате природной «лепки» образовался силуэт, напоминающий сказочное существо в простыне. Снежные складки, нависшие на ветках, создали иллюзию рук.

Инициативные прохожие дополнили творение природы, прорисовав на снежном полотне глаза и рот. Следы на снегу вокруг сугроба свидетельствуют о народном интересе к арт-объекту. Несмотря на несколько угрожающую гримасу, жители в соцсетях отмечают, что привидение выглядит скорее милым и дружелюбным.

«Свечки светодиодные надо было вместо глаз», — написала жительница Мытищ.

Нынешняя снежная зима с частыми метелями не впервые выступает в роли невольного скульптора в Мытищах. Ранее внимание горожан привлек сугроб, намевшийся на бронзовом памятнике на Аллее Ветеранов. В нем многие узнали образ собаки, мирно устроившейся на руках у бронзового генералиссимуса.

Фотографии нового «лесного духа» быстро разошлись по местным пабликам, собрав множество лайков и комментариев.

