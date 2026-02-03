Снежный крокодил на крыше: в Люберцах автомобиль обзавелся необычным «охранником»

Сильные снегопады, накрывшие Московскую область, продолжают создавать необычные ситуации в Люберцах. Пока жители постепенно освобождают свои автомобили из снежного плена, некоторые проявляют творческий подход. Например, во дворе дома на улице Попова на припаркованной машине «поселилась» снежная рептилия, выполненная в виде крокодила, сообщил REGIONS.

Кадрами очевидцы поделились в социальных сетях. Судя по фотографиям, неизвестный автор не только вылепил из снега фигуру крокодила, но и раскрасил ее в яркие желто-зеленые цвета.

Автомобиль с таким необычным «охранником» на крыше вызвал положительную реакцию у пользователей интернета. Многие отметили, что такая инсталляция сразу напомнила им о лете. Некоторые даже пошутили, что не удивились бы встрече с настоящим крокодилом.

Однако, как отмечает эксперт по кузовному ремонту Дмитрий Колесов, оставленный на машине снег — это не просто вопрос внешнего вида.

«Как практикующий специалист могу уверенно сказать, что снег может серьезно повредить лакокрасочное покрытие автомобиля, но не сам по себе, а в сочетании с рядом факторов», — отмечает Дмитрий.

