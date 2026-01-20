Снежный самосуд в Балашихе: миниатюрная женщина превратила такси в гигантский сугроб

Конфликт из-за парковки в балашихинском микрорайоне Новое Измайлово завершился необычным актом вандализма. Местная жительница, не сумевшая выехать со стоянки из-за машины такси, взяла лопату и полностью засыпала чужой автомобиль снегом, превратив его в большой сугроб, пишет REGIONS .

С одной стороны, эмоциональная и незаконная реакция, которая, по словам юриста Гульназ Измайловой, может быть квалифицирована как создание препятствий для движения транспорта с административным штрафом до 2 тысяч рублей. С другой — цивилизованный и регламентированный порядок, который подразумевает вызов наряда ГИБДД или полиции для фиксации нарушения. При подтверждении факта нарушения правил парковки, инспекторы имеют право вызвать эвакуатор.

Впрочем, в соцсетях некоторые оказались солидарны с героиней истории, которая, вероятно, не оценила юридических последствий.

«Эта миниатюрная автомобилистка решила преподать урок таксисту, перегородившему ей проезд: вместо жалоб она взялась за лопату и „укутала“ его машину сугробом», — комментируют авторы видео.

Особое значение в подобных ситуациях приобретают современные цифровые сервисы. Администрация Балашихи анонсировала разработку раздела «Народный инспектор» в мобильном приложении «ЕКЖиП». Подобные инструменты позволяют гражданам оперативно сообщать о нарушениях, прикрепляя фото- и видеодоказательства, не вступая в прямой конфликт и не совершая противоправных действий.

Нецивилизованные методы войн на парковках уже не в новинку. Так, недавно в Некрасовке близ Люберец водителя запугали фекалиями: он встал якобы в не положенном для машин месте.