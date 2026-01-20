Грязная месть: в Некрасовке водителя запугали фекалиями за парковку во дворе

Зимний парковочный конфликт в подмосковной Некрасовке вышел за рамки словесной перепалки и приобрел откровенно неправомерный оттенок. Неизвестные оставили на капоте автомобиля, припаркованного у дома на улице Вертолетчиков, записку с претензией и фекалии. История может продолжиться уже в правовом поле, отметил в беседе с REGIONS автоюрист Артем Колесников.

Ароматное амбре нашел один из владельцев машины у дома № 13 в Некрасовке. На лобовом стекле ему оставили вежливую записку, сопроводив «подарком» в виде экскрементов на лобовом.

«К сожалению, здесь не парковка. Спасибо», — говорится в записке.

По словам очевидцев, изначальной причиной могло стать нарушение правил парковки. Однако многие усомнились, что методы правомерны. Как оказалось, были правы: ответные действия могут квалифицироваться как правонарушение.

Юрист Колесников отметил, что существует два основных правовых вектора. Первый — мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ, если действия были совершены публично и выражали явное неуважение к обществу. Наказание варьируется от штрафа в 500-1000 рублей до административного ареста до 15 суток. Второй вариант — порча или умышленное загрязнение имущества по статье 7.17 КоАП РФ, что влечет штраф от 300 до 500 рублей.

Вывод для пострадавшей стороны — обращение с заявлением в полицию. Участковый уполномоченный или дежурная часть обязаны провести проверку, опросить свидетелей и установить виновных. Для соседей ситуация демонстрирует, что даже при явном нарушении правил со стороны другого водителя, единственно законными методами воздействия остаются обращение к управляющей компании, вызов эвакуатора через официальные службы или фиксация нарушения для ГИБДД. Любые акты вандализма переводят нарушителя в разряд потерпевших, а инициатора «грязной мести» — в статус потенциального административного ответчика.

Тем временем в Подмосковье знают и более креативные методы борьбы за парковку. Так, в Подольске заметили вертикально стоящую «Ниву» на сугробе, а в Краснознаменске женщина рьяно охраняла расчищенное место для супруга, несмотря на мороз. Жители Балашихи и вовсе начали молиться в записках, призывая водителей к здравому смыслу на фоне снегопадов.