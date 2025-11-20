«Сниматься больше негде?»: актер из «Улиц разбитых фонарей» снимал порновидео с годовалыми детьми

ГСУ СК по Санкт-Петербургу 20 ноября возбудило уголовное дело в отношении двух мужчин, которым вменяется изготовление и распространение запрещенных материалов с участием детей в возрасте от одного года до двух лет. Как сообщила «Фонтанка», один из подозреваемых ранее снимался в российских сериалах, включая «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», передает Life .

По данным следствия, мужчины организовали фотосъемку одного из малолетних потерпевших. Один фигурант разместил полученный снимок в открытом доступе на своей странице в соцсети и продолжал его хранить до задержания. Второй также сохранял изготовленную фотографию и публиковал ее на той же интернет-платформе.

Управление по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД сообщило, что изображения были обнаружены и в даркнете. В ходе обысков по адресам проживания обоих подозреваемых изъяты телефоны и другие носители данных. Мужчинам предъявлены обвинения, следствие готовит материалы для решения вопроса о мере пресечения.

Ранее сообщалось, что лидер ОПГ «Меценатовские» Ведерников сбежал из зоны СВО.