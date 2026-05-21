Сними Арктику на видео и получи три миллиона: стартовал конкурс фильмов о путешествиях, в котором участвует Коми

Четвертый сезон всероссийского конкурса «Дальний Восток — Земля приключений» официально открыт, и жители Республики Коми могут принять в нем участие, не покидая родного региона. Как сообщили в пресс-службе главы Коми, в Арктическую зону Российской Федерации входят сразу четыре муниципалитета республики — Усть-Цильма, Инта, Воркута и Усинск, а значит, снять конкурсный ролик можно прямо там.

Прием заявок продлится до 15 января 2027 года. Организаторы ждут короткометражные фильмы продолжительностью до восьми минут, запечатлевшие путешествие по Дальнему Востоку или российской Арктике. Обязательное условие — автор поездки должен лично присутствовать в кадре, а сам маршрут обязан укладываться во временные рамки с 1 мая 2024 года по 15 января 2027 года. Загрузить работу можно через сайт путешественникдв.рф.

Главный приз за лучшее видео составляет три миллиона рублей. Победители в отдельных номинациях получат по миллиону, за второе место предусмотрено 300 тысяч рублей, за третье — 200 тысяч. Оценивать работы будет профессиональное жюри из экспертов туристической отрасли и медиасферы. Участвовать могут даже дети с десяти лет, но только в сопровождении взрослых.

Министр туризма Коми Мария Бадмацыренова подчеркнула, что республика участвует в конкурсе уже во второй раз. В прошлом году жители подали более 25 заявок, и 11 фильмов о красотах Коми прошли предварительный отбор. Она выразила уверенность, что в этом сезоне участников станет еще больше, назвав конкурс уникальной возможностью увидеть красоты республики, побороться за главный приз и рассказать о местных достопримечательностях глазами туриста на всю страну. Прошлые сезоны подтвердили высокий интерес: в третьем сезоне жюри оценило 859 фильмов — почти в полтора раза больше, чем годом ранее.