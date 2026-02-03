«Снисхождения не заслужили». Суд оставил в силе приговор калининградским врачам

Рассмотрев апелляционные жалобы защиты, Первый апелляционный суд общей юрисдикции 2 февраля в целом подтвердил законность обвинительного приговора, вынесенного в августе прошлого года Мособлсудом в отношении двух калининградских врачей. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС .

В рамках пересмотра суд исключил из формулировки обвинения признак «особой общественной опасности» деяния, а также незначительно сократил сроки лишения свободы. Наказание Елене Белой, признанной организатором, было снижено на три месяца, Элине Сушкевич, фигурировавшей в деле как исполнитель, – на два месяца. Таким образом, их сроки составили 9 лет 3 месяца и 8 лет 10 месяцев колонии общего режима соответственно.

Напомним, что коллегия присяжных признала доказанной вину бывшего и.о. главного врача калининградского роддома №4 Елены Белой (ч. 3 ст. 33, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и анестезиолога-реаниматолога Элины Сушкевич (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) в причинении смерти новорожденному. Присяжные сочли, что подсудимые не заслуживают снисхождения.

Помимо лишения свободы, суд назначил дополнительные меры: обеим осужденным запрещена профессиональная медицинская деятельность на три года после освобождения. Также их обязали выплатить по 1 млн руб. потерпевшей в порядке компенсации морального вреда и компенсировать судебные издержки в размере 170–280 тыс. руб.

Ранее сообщалось о том, что следствие обнародовало аудиозапись с приказом врача умертвить младенца.