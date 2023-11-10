Снижение числа жалоб граждан на финансовые мошенничества зафиксировали в Подмосковье

С начала этого года жители Московской области отправили в Банк России более 10 тысяч обращений, что на 11% меньше прошлогоднего показателя. Об этом сообщили в областном Главном управлении региональной безопасности.

В ведомстве уточнили, что чаще всего запросы были связаны со взаимоотношениями с банками, страховыми выплатами и мошенническими действиями со стороны третьих лиц. Отметим, что жители Подмосковья могут задать любые интересующие их вопросы о мошенниках и личной финансовой безопасности здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.