Снижение количества безработных зафиксировали в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
В Московской области зафиксирована положительная тенденция в снижении количества безработных, с начала года их число сократилось на шесть тысяч человек. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.
«Сейчас уровень безработицы в регионе составляет 0,3% — это 11 тысяч жителей, находящихся в поиске работы», — уточнила глава ведомства Людмила Болатаева.
В министерстве добавили, что на портале «Работа России» соискателям доступны более 75 тысяч предложений о работе. Кроме того, некоторые категории граждан могут пройти бесплатное обучение на новую профессию. Подробности можно найти здесь.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.