Снял из ревности, отправил из мести: как 17-летний подросток из Екатеринбурба может сесть за детскую порнографию

В Екатеринбурге 17-летний подросток рискует стать фигурантом уголовного дела о распространении детской порнографии. Как стало известно «Комсомольской правде», молодой человек, узнав, что 15-летняя девушка, в которую он был давно влюблен, не хочет с ним встречаться, решил ей отомстить, отправив ее матери интимное видео.

По данным издания, в ноябре 2024 года 17-летний Николай стал свидетелем того, как 15-летняя Катя и 16-летний Михаил вступили в интимную близость в квартире на улице Индустрии. Подросток, движимый ревностью, тайно снял происходящее на свой телефон.

В течение двух месяцев он хранил запись, никому о ней не рассказывая. Однако 20 января 2025 года, осознав, что Катя не отвечает ему взаимностью, Николай переслал компрометирующее видео напрямую матери девушки.

Получив шокирующие кадры, женщина сначала разобралась с дочерью, которая, как выяснилось, в день съемок была в состоянии сильного алкогольного опьянения, а затем обратилась с заявлением в правоохранительные органы о незаконном изготовлении порнографии с участием несовершеннолетней.

На допросе в полиции Николай признался, что его действиями двигало желание унизить и обидеть девушку из-за неразделенных чувств и ревности. Теперь вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении подростков к ответственности находится на рассмотрении Следственного комитета Свердловской области, представители которого пока воздерживаются от официальных комментариев.