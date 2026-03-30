«Снял штаны и смотрел на прохожих»: что творится в микрорайоне Космонавтов в Дмитрове

В микрорайоне Космонавтов в Дмитрове уже несколько лет местные жители сталкиваются с одним и тем же бездомным мужчиной. Граждане отмечают, что ранее он ограничивался ворчливостью и отказом от предлагаемой помощи, однако с наступлением весны его выходки приобрели новую форму, пишет REGIONS .

Очевидцы сообщают, что дебошир стал пугать прохожих эксгибиционизмом. Одна из местных жительниц во время прогулки с собакой наблюдала, как неизвестный простоял около получаса со спущенными штанами, пристально наблюдая за окружающими. По словам женщины, в тот момент рядом находились дети, женщины с колясками и пожилые люди, возвращавшиеся из магазинов, и происходящее испугало ее всерьез.

Психолог Анна Рожкова связала резкую смену поведения с весенним периодом. Специалист пояснила, что это время года отличается повышенной эмоциональной и нервной нагрузкой. У лиц с хроническими психическими нарушениями, особенно не получающих терапии и пребывающих в изоляции, в этот период нередко наступают обострения. Проявления в виде эксгибиционизма, импульсивности и агрессии указывают на декомпенсацию состояния. Психолог подчеркнула, что такой человек нуждается не в порицании, а в квалифицированной психиатрической и социальной поддержке.

Жителям микрорайона рекомендовано обращаться за помощью в полицию или к профильным социальным службам.