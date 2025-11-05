«Снял видео в каске со Спасом Нерукотворным»: соратник «Русской общины» ушел на СВО после конфликта с «Ахматом»

Активист «Русской общины» Максим Дивнич объявил, что отправляется на СВО. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

На опубликованном видео молодой человек предстал в полной экипировке — в жилете и каске. На элементах снаряжения заметно изображение Спаса Нерукотворного.

Дивнич пояснил, что ранее уже принимал участие в боевых действиях, но делал это неформально. Теперь же он официально заключил контракт с Министерством обороны РФ, отметив, что будет «служить Отечеству и вере православной».

Этот шаг последовал за публичным конфликтом, в котором Дивнич оказался замешан вместе с подразделением «Ахмат».

Инцидент начался с драки в Луганске, где соратник «Русской общины» вступил в противостояние с человеком, который представился как боец чеченского спецназа.

Позже командир «Ахмата» Апти Алаудинов опроверг принадлежность участника инцидента к своему подразделению.

