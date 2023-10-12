«Сняла деньги со счетов и присвоила»: наследники бойца СВО не получили выплат

У Натальи Коваленко из Волгоградской области непростая судьба. Многодетную мать и ее мужа по инициативе родственников лишили родительских прав, а затем она потеряла на СВО сына. Валерий погиб в самом начале спецоперации. А теперь близкие люди не могут поделить деньги за его гибель.

Валерий Коваленко считался сиротой при живых родителях, ему даже дали квартиру от государства. В ней он вместе с мамой, папой, двумя братьями и сестрой некоторое время жил, пока те не купили дом. По словам матери Натальи, несмотря на лишение родительских прав, у нее с сыном всегда были теплые отношения, и именно на нее он оформлял доверенности в своих делах.

«Но опекуном Валерика был дедушка, и ему на книжку пришли страховые выплаты, всего более 13 млн рублей. Дочь дедушки, тетя моего сына Любовь Ж., сняла деньги со счетов и присвоила их. Оставила лишь миллион, который достался младшей сестре Валеры, моей дочке», — сказала Коваленко в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом другие наследники бойца, два младших брата, не получили ни рубля. С адвокатами они борются за выплаты.

«Мне и мужу деньги не нужны, мы и не претендуем, но ведь младшие дети тоже наследники, им положены выплаты. Когда моя дочь опубликовала пост о том, что Любовь Ж. забрала такие большие деньги, а горожане завозмущались, Любовь подала в суд за клевету. Но иск не удовлетворили, ведь дочь говорила правду», — подчеркнула Наталья.

Сейчас судебные тяжбы между родственниками бойца продолжаются.

Ранее мы писали, как еще Любовь Ж. досадила матери солдата.