Публикация видео, снятого скрытой камерой «умных» очков, может обернуться уголовным делом и реальным сроком. Директор Института информационной и медиабезопасности МГЮА Владимир Никишин в беседе с Агентством городских новостей « Москва » пояснил, что если запись фиксирует частный разговор о личных обстоятельствах, а блогер целенаправленно собирал и распространял такие сведения, возможна проверка по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. Максимальное наказание по ней достигает двух лет лишения свободы.

По словам юриста, согласие познакомиться или зайти в гости не равнозначно согласию на скрытую съемку. Обнародовать изображение человека можно только с его разрешения, и исключение для общественных мест здесь вряд ли применимо, если девушка является основным объектом ролика. Доказывать правомерность публикации обязан сам блогер, а потерпевшая вправе через суд требовать удаления видео, запрета на его распространение и компенсации морального вреда. Если монтаж исказил смысл и распространил ложные сведения, может добавиться ответственность за клевету. Никишин также отметил, что потерпевшие могут подать коллективное заявление в полицию, но каждой следует описать свой эпизод, предварительно сохранив ссылки, видео, комментарии и переписку, а лучшим доказательством станет нотариальный осмотр страницы. Создавать же публичные «реестры пикаперов» без подтвержденных сведений он назвал нецелесообразным — иначе иски могут полететь в обратную сторону.

Заместитель директора того же института Руслан Рашитханов добавил, что общего запрета на ввоз «умных» очков в Россию нет: конкретный бренд или модель в нормативных актах не названы, а наличие камеры еще не превращает устройство в запрещенную спецтехнику. Если в очках предусмотрен внешний индикатор записи, предупреждающий окружающих, их можно рассматривать как бытовой прибор. Но если индикацию специально отключили, ввоз для личного пользования уже запрещен, и нарушение грозит административной ответственностью с конфискацией.