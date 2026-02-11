«Снять нагрузку!» Депутат Антропенко предложил отменить оценки за «домашку»

Его идея заключается в том, чтобы баллы ставились только за результаты, показанные непосредственно на занятиях: устные ответы, контрольные и самостоятельные работы. Домашние задания при этом должны стать добровольной практикой для закрепления пройденного без строгой обязаловки по их сдаче и проверке.

«Насколько оценка за домашнее задание отражает объективные показатели знаний ученика? Может, уже стоит оценивать ответы на уроках или за контрольные и самостоятельные работы, которые проводились в классе?» — задался вопросами Антропенко.

Домашнее задание, считает Антропенко, можно оставить как способ закрепить тему. Такой подход, по мнению парламентария, снимет лишнюю нагрузку с учителей и работающих родителей, которым вечером приходится заниматься с детьми.

Депутат связал эту необходимость с вызовами времени: дети сегодня живут в условиях информационного перенасыщения, и справиться с традиционным объемом заданий становится все сложнее. Проблема учебной нагрузки, как отметил Антропенко, неоднократно обсуждалась, в том числе на уровне руководства парламента, но оптимального решения пока не выработано.

Ранее депутат Лантратова заявила, что школьные задания должны стать творческими.