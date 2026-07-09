Снятся умершие? Это не мистика: психологи и священники объяснили, что на самом деле происходит

Психологи и священники сходятся во мнении, что сны с участием умерших близких не имеют мистической природы. Как пишет « СамараОнлайн 24 », исследователи сновидений утверждают, что около 70 процентов людей хотя бы раз видели покойных во сне, и чаще всего это происходит в первый год после утраты. Мозг перерабатывает дневные переживания, а образ ушедшего становится проекцией тоски, чувства вины, незавершенных отношений или сильного стресса.

Церковь допускает, что Господь может послать такое видение как напоминание, однако делать сны главным ориентиром в жизни недопустимо. Священники советуют воспринимать их как повод заглянуть в собственную душу и помолиться за тех, кто ушел в вечность. Если после пробуждения человек чувствует умиротворение и желание сделать доброе дело, такой сон можно считать благим импульсом, побуждающим к духовному росту. Если же видение оставляет тревогу, доверять ему не следует. Особую настороженность должны вызывать сюжеты, в которых покойный отдает приказы, предвещает беду или зовет за собой — священники и психологи подчеркивают, что это лишь отражение страхов, а не пророчество.

Вместо того чтобы искать в снах скрытые знаки, специалисты рекомендуют помянуть усопшего искренней молитвой, посетить храм, поставить свечу за упокой и подать записку на литургию. Если есть возможность, стоит совершить милостыню или доброе дело в память о человеке. Когда же сон повторяется, вызывает навязчивый страх или мешает жить, лучше не оставаться с тревогой наедине, а обратиться к психологу или прийти в храм и поговорить с батюшкой. Часто такая беседа снимает внутреннее напряжение и возвращает спокойствие, а в редких случаях священник может посоветовать особые молитвы или исповедь.