Сноубордист скончался на кузбасском курорте при неосторожном спуске с горы

Мужчина, отдыхающий на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш, умер после падения. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на СК по Кемеровской области.

Фрирайдеру было 30 лет. Предварительно установили, что он на борде покинул специальную трассу, потерял управление во время спуска и упал, ударившись головой о камень. Травма оказалась смертельной.

Очевидцы трагедии вызвали спасателей, но прибывшие на место медики уже не смогли помочь сноубордисту.

Следователи выясняют подробности и обстоятельства произошедшего. Были назначены экспертизы.

Ранее сообщалось, что фрирайдер спас лыжника, который провалился в снежные земли и потерял сознание.