Фрирайдер Альшаков спас лыжника, который провалился под землю и потерял сознание

Фрирайдер из Челябинска Данил Альшаков рассказал, как спас лыжника на горнолыжном курорте в Кузбассе, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Фрирайдером называют человека, который умело катается на лыжах. Данил Альшаков увлекается данным видом спорта и считает, что имеет богатый опыт. Он рассказал, что заметил лыжника случайно. Данил катался на территории горнолыжного курорта, которая расположена далеко от официальных дорожек.

«Это далеко от трассы, где мало людей. За день там проезжает 1-2 человека. Это уже был конец дня, закат, вокруг лес», — рассказал Данил в беседе с корреспондентом Сибдепо.

Данил обратил внимание на торчащие лыжи. Когда подъехал ближе, заметил человека. Он провалился под землю и был без сознания. Фрирайдер из Челябинска начал операцию по его спасению. Происходящее он снимал на видео, которое опубликовал в соцсети.

Пострадавший пришел в себя. Он катался без шлема. Предположительно, лыжник травмировал грудную клетку и ударился головой. Данил помог ему добраться до безопасного места. Спасенный лыжник был благодарен. Он не хочет, чтобы его имя было раскрыто общественности.

«Я изготавливаю варежки спортивные, он в знак признательности всей семье их купил. Потом вместе попили чай», — рассказал челябинец.

Данил рассказал Сибдепо, что катается за сезон по 160-170 дней. Традиционно первый месяц сезона он проводит в Шерегеше, затем отправляется в Красную поляну, а закрывает сезон на Эльбрусе. Активный образ жизни зимой ведет с 2008 года.

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