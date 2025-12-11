«Снова дома?». Удаленка может вернуться из-за вспышки гонконгского гриппа

В случае резкого роста заболеваемости «гонконгским гриппом» власти могут рассмотреть вопрос о массовом переходе сотрудников на дистанционный формат работы. Об этом в интервью НСН заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Что касается "удаленки", у нас все могут ввести. Но я не уверен, что это оправданная мера. Если будет серьезная пандемия, такая мера возможна», — отметил специалист.

Мясников отдельно подчеркнул, что наибольшей группе риска при заражении вирусом подвержены пожилые граждане и люди с хроническими патологиями. Эксперт также уточнил природу текущего возбудителя: «Так называемый "гонконгский грипп" относится к штамму A/H3N2. Сейчас мы наблюдаем циркуляцию его современных разновидностей. Именно грипп типа А, к которому он принадлежит, на сегодня является доминирующим».

Ранее Мясников рассказал, кто находится в зоне особого риска из-за гонконгского гриппа.