«Снова отдыхаем по три дня». Эксперт назвал точные даты мини-каникул весной и летом

Грядущей весной и в начале лета 2026 года жителей России ожидают три продолжительных периода отдыха, в связи с государственными праздниками.

Как сообщил в интервью РИА Новости Игорь Балынин, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ, выходные продлятся по три дня в мае и июне.

В следующем году календарь памятных дат подарит гражданам сразу несколько возможностей для коротких каникул. Два таких периода выпадают на первый месяц весны и связаны с празднованием 1 Мая и Дня Победы. Еще один дополнительный день отдыха присоединится к выходным в июне по случаю Дня России.

«После 9 марта 2026 года нас ждет еще три периода выходных по три дня: с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня», — рассказал Балынин.

