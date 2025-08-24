Снова в небо: самолеты в двух российских городах начали летать после ограничений
Кореняко: аэропорты Самары и Тамбова возобновили отправку воздушных судов
Фото: [unsplash.com]
Временные ограничения на полеты были сняты в двух российских городах утром в воскресенье, 24 августа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Аэропорт Самары (Курумоч) возобновил полноценную работу после снятия временных ограничений. Ранее введенные меры были связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.
Как проинформировали в официальных источниках, ограничения на прием и отправку воздушных судов полностью отменены. Аэропорт Тамбова (Донское) теперь тоже работает в штатном режиме и готов к приему всех запланированных рейсов.
Ранее нижнекамский аэропорт тоже возобновил прием и отправку самолетов, о чем сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в соцсетях.