Снова в небо: самолеты в двух российских городах начали летать после ограничений

Временные ограничения на полеты были сняты в двух российских городах утром в воскресенье, 24 августа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аэропорт Самары (Курумоч) возобновил полноценную работу после снятия временных ограничений. Ранее введенные меры были связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Как проинформировали в официальных источниках, ограничения на прием и отправку воздушных судов полностью отменены. Аэропорт Тамбова (Донское) теперь тоже работает в штатном режиме и готов к приему всех запланированных рейсов.

Ранее нижнекамский аэропорт тоже возобновил прием и отправку самолетов, о чем сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в соцсетях.