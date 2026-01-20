Сны-пророки и запретные зеркала: что нельзя делать в день Емельяна 21 января

21 января в народном календаре отмечается день, известный как Емельяны Перезимники. Эта дата совпадает с церковным поминовением святителя Емилиана Кизического, епископа IX века, пострадавшего за защиту иконопочитания, пишет Царьград .

В славянской традиции праздник символизировал середину зимы и поворот солнца к весне. Существовал строгий запрет на любую работу до полудня. После обеда проводили обряд проводов Коляды, сжигая сохраненный со Святок сноп.

Особое внимание уделялось крестным родителям. Им следовало навестить крестника с подарком — новым полотенцем и куском мыла для ритуального омовения. Вечером были приняты коллективные посиделки с рассказыванием историй, что породило поговорку «Мели, Емеля, твоя неделя». Сны в эту ночь считались вещими.

Народные поверья содержали ряд запретов. Помимо утренних работ, не рекомендовалось ссориться, проводить день в одиночестве, подолгу смотреться в зеркало или отправляться в путь в метель. Расточительство в этот день, по приметам, могло привести к нужде.

Погодные наблюдения 21 января использовали для предсказания характера будущего лета. Крепкий мороз сулил затяжную весну, южный ветер — дождливое лето, а ясный день — жаркий август.

