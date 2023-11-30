Со 2 декабря в Подольске начнет действовать выставка «Жить в традиции»

Подольский краеведческий музей 2 декабря откроет выставку «Жить в традиции». Гости смогут увидеть экспозицию, состоящую из двух частей. Одну из них посвятят традиционным костюмам России из архива центра «Истоки».

«Это этнографические крестьянские костюмы Тульской области и реплики костюмов Московской области», — сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

Вторая часть проекта будет называться «Портрет подольчанина». Гостям представят портреты участвующих в ансамбле «Истоки» — их создали художники из Подольска. В том числе в планах организовать фольклорные показы центра «Истоки».

Выставка будет доступна для посещения до 18 декабря 2023 года. Открытие состоится 2 декабря в 15:00 по адресу: Подольск, Советская площадь, 7. А 3 декабря в подольском культурно-просветительском центре «Дубровицы» будет проходить спектакль «Левша». Там выступят артисты из театров Москвы.