Со дня парада на Красной площади с участием батальона из Долгопрудного прошло 83 года

В России 7 ноября отмечают День воинской славы. В 1941 году на Красной площади в Москве состоялся парад, изменивший историю страны. В нем принимал участие батальон из Долгопрудного.

С того дня прошло 83 года, но подвиг соотечественников не имеет срока давности. В знаменательном параде участвовал истребительный батальон, сформированный в р. п. Долгопрудный. В него вошли 700 человек. После парада солдаты ушли на фронт. Они преследовали единственную цель — победить.

«И герои с честью выполнили свой долг: враг был разбит! Наша великая страна завоевала великую Победу!» — отметили в Администрации Долгопрудного.

Во время проведения парада все его участники понимали, что враг подобрался совсем близко. Однако защитники столицы думали только о том, как дать достойный отпор и освободить родные земли. В тот момент проведение парада на Красной площади имело большое военно-политическое значение. Мероприятие прошло в Москве — городе, который находился на осадном положении. Парад показал несломленность русской души и единство нации.