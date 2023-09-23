«Со мной ничего не случится, я же фортовый»: бойца СВО смогли опознать лишь по татуировке

Олег Сайков был хорошим сыном. Парень никогда не говорил о проблемах, не хотел расстраивать маму Наталию. И даже когда он отправился по мобилизации на фронт, звонил и успокаивал ее. Но обещаний вернуться живым и здоровым все же не сдержал.

Когда началась мобилизация, Сайков незамедлительно решил идти.

«В голове у него была только одна фраза: «Мой сын не будет сыном предателя и труса». Когда уходил, говорил: «Надо же кому-то вас защищать!» — отмечает Наталия, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сайкова забрали по мобилизации в октябре 2022 года. А 25 апреля был последний его звонок: «Мамуль, привет, не переживай, что долго не звонил, не было связи. Все нормально, люблю, целую, все будет хорошо». Впрочем, как и всегда. Единственное, что он попросил через СМС, сходить в церковь и поставить за него свечку.

«Всегда считал себя везунчиком. Обещал: «Со мной ничего не случится, я же фортовый». Но 26 апреля в селе Новобахмутовка он пошел на штурм и попал под пулеметный обстрел. Долго не могли его забрать, лишь пятого июня мы ездили в Ростов на опознание. Определили по татуировке, рукам и ногам. Страшное зрелище», — вздыхает Сайкова.

Как после рассказали Наталии, ребятам накануне гибели ее сын говорил: «Завтра идем туда, откуда еще никто не вернулся». Но женщина, разумеется, этого даже не знала.

Олег Сайков представлен к государственной награде ордену Мужества посмертно.

Ранее мы рассказывали, как Олег предчувствовал свою гибель во время штурма.