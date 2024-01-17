Собачий спорт: в Кашире провели веселое дог-шоу «Дай лапу, друг»

Хвостатые друзья каширян соревновались в ловкости, красоте и прозорливости в городском парке, который впервые устроил такое мероприятие. Подробности раскрыла администрация округа.

Храбрые и преданные: все питомцы участников отметились по-своему. Какие-то собаки были более ловкими и воспитанными, а некоторые проявили мастерство сноровки. Устраивали также и собачье дефиле, где оценивалась красота и ухоженность любимцев. За соблюдением правил и показом следил кинолог Сергей Керимов. Он же и выносил вердикт пушистым за каждый конкурс.

Директор каширского городского парка Олеся Кожадей отметила, что впервые устраивала соревнование для четвероногих друзей и их хозяев. Были опасения, что ситуация выйдет из-под контроля из-за большого количества собак. Однако профессионализм кинолога превзошел все ожидания, и мероприятие прошло даже лучше, чем ожидалось. Не смутил никого даже холод, окутавший Каширу во время дог-шоу.

Лучшим участникам раздавали вкусные призы, а также «золотые» и «серебряные» награды на мини-постаментах. Хозяева самых прозорливых собак признались, что было интересно, волнительно и познавательно: многие навыки питомцев стали сюрпризом даже для владельцев.