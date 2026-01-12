Собачья аптека: владельцам этих пород стоит готовиться к регулярным тратам

Ветеринарный врач Анастасия Горелова указала на ряд пород собак, которые в силу своих анатомических и генетических особенностей чаще других сталкиваются с проблемами со здоровьем. По ее словам, к таким породам относятся мальтипу, которые, несмотря на растущую популярность, часто страдают от нарушений в работе желудочно-кишечного тракта, передает Lenta.ru .

Специалист также отметила породы, для которых характерны специфические заболевания. Так, у такс нередко возникают проблемы с позвоночником из-за особенностей строения удлиненного тела. Бульдоги и другие брахицефальные породы со сплющенной мордой предрасположены к нарушениям дыхательной функции.

В список пород с ослабленным здоровьем вошли немецкие овчарки, склонные к дисплазии суставов, а также ирландские волкодавы, у которых могут наблюдаться заболевания легких.

Горелова добавила, что часто болеют и представители мелких пород, такие как йоркширские терьеры и чихуахуа. Однако при условии грамотного ветеринарного сопровождения и правильной терапии эти собаки могут прожить долгую жизнь, достигая возраста до 20 лет.

