Собачья аптека: владельцам этих пород стоит готовиться к регулярным тратам
Ветеринар Горелова: уход и терапия помогут продлить жизнь собакам
Фото: [Хаски на оленьей ферме «Бэмби лэнд» в Волоколамском округе/Медиасток.рф]
Ветеринарный врач Анастасия Горелова указала на ряд пород собак, которые в силу своих анатомических и генетических особенностей чаще других сталкиваются с проблемами со здоровьем. По ее словам, к таким породам относятся мальтипу, которые, несмотря на растущую популярность, часто страдают от нарушений в работе желудочно-кишечного тракта, передает Lenta.ru.
Специалист также отметила породы, для которых характерны специфические заболевания. Так, у такс нередко возникают проблемы с позвоночником из-за особенностей строения удлиненного тела. Бульдоги и другие брахицефальные породы со сплющенной мордой предрасположены к нарушениям дыхательной функции.
В список пород с ослабленным здоровьем вошли немецкие овчарки, склонные к дисплазии суставов, а также ирландские волкодавы, у которых могут наблюдаться заболевания легких.
Горелова добавила, что часто болеют и представители мелких пород, такие как йоркширские терьеры и чихуахуа. Однако при условии грамотного ветеринарного сопровождения и правильной терапии эти собаки могут прожить долгую жизнь, достигая возраста до 20 лет.
