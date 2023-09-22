Собачники на Сахалине могут быть оштрафованы за выгул питомцев без намордников

Размер административного штрафа за нарушение правила составляет от двух до четырех тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС . Повторное нарушение грозит штрафом в пять тысяч.

Закон, принятый депутатами Сахалинской области во втором, окончательном чтении, регулирует в данном регионе правила по содержанию и выгулу домашних животных. Под ним подразумевается запрет на выгул питомца не только без намордника, но и без поводка в том числе.

Все владельцы, кроме животных, размер которых составляет меньше 25 см, должны выгуливать своих питомцев в соответствии с правилом выше. Однако, под исключения также попали и собаки-поводыри.

Подобная мера вполне оправдана, ведь часто даже домашние животные могут быть агрессивными по отношению к прохожим на улице. К слову, существует перечень потенциально опасных собак, которых и до этого нельзя было выгуливать без поводка и намордника.