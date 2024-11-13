Собака из Серпухова получила награду на соревнованиях по ноузворку в Москве

Хвостатая участница Маргоша из г.о. Серпухов и ее хозяйка Елена Черняева были награждены на кинологических соревнованиях в Москве. Собака умело выполнила задания, чем заслужила приз.

Соревнования организовала Российская Ассоциация НоузВорк (РАНВ). В них приняли участие собаки и хозяева со всей России. От подмосковного кинологического центра «Осирис» Серпухова выступила Елена Черняева и ее собака породы русский той Маргоша.

Под командованием хозяйки ушастая умело нашла предметы, выполнила ряд заданий и в целом показала мастерство ноузворка.

Было выполнено три категории испытаний из четырех первого класса, что говорит о высокой подготовке в серпуховском центре и отличной работе команды. Благодаря этому Маргоша заняла второе место в категории «Помещение» и забрала соответствующую награду в копилку.