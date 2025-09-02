Собака корги управляла автомобилем и превысила скорость в Москве

В Москве зафиксирован необычный случай нарушения ПДД, где в роли водителя автомобиля Kia выступила собака. Об этом информировал телеграм-канал «Москва сегодня».

В сообщении канала отмечалось, что «собака управляла транспортным средством на Щелковском шоссе». Размещенные в интернете снимки демонстрируют корги, находящегося за рулем белого автомобиля.

Помимо собаки, в салоне также присутствует человек. Согласно данным, запечатленным на кадрах, иномарка передвигалась по трассе со скоростью 187 км/ч, значительно превышая установленное ограничение в 137 км/ч. Уточняется также, что данное происшествие имело место вечером 23 августа.

Ранее сообщалось, что в США двухлетний чихуахуа впал в летаргию после попадания в организм наркотиков.