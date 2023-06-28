Собака Олега Газманова бросилась на своего хозяина, оскалив зубы

Супруга певца, Марина Газманова, запечатлела кадры, на которых ее муж убегает от взбесившегося зверя. Об этом пишет портал «Дни.ру»

Жена артиста активно делится в социальных сетях личной жизнью. Поклонникам в этот раз довелось получить несколько ценных советов по питанию, после чего серьезную тему резко сменил шуточный видеоролик.

На нем Олег Газманов резвился со своей собакой, которую зовут Симба. Сначала все было довольно дружелюбно: хозяин весело убегал от разыгравшегося пса, но после тот, оскалив зубы, бросился на певца.

К слову, сам Газманов если и испугался, то только в шутку. Несмотря на возгласы о помощи, супруга артиста весело наблюдала за происходящим через объектив камеры. Впрочем, это далеко не первые откровенные кадры, которые запечатлели Олега Газманова в обычной семейной обстановке.