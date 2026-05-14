«Собака всегда протянет лапу помощи»: как в России с помощью канистерапии ставят на ноги детей с онкологией и ДЦП

В российских регионах стремительно набирает обороты канистерапия — метод реабилитации детей с тяжелыми диагнозами с помощью специально обученных собак. Новосибирск стал одним из пионеров этого направления, где клинический психолог и канистерапевт Юлия Соболева вместе со своими питомцами — Кавой и японским шпицем Широй — бесплатно помогает юным пациентам с онкологией, нарушениями слуха и ментальными особенностями.

По словам Соболевой, контакт с ребенком устанавливается мгновенно — в ту же секунду, как он заходит в кабинет. Она не пытается сразу залезть в душу, а идет за интересом ребенка, и тот сам направляется к собакам. В больнице, работая психологом, такого эффекта нет — там приходится проходить все стадии знакомства и установления контакта.

В профессию Юлия пришла нестандартным путем. В прошлом она была журналистом, затем открыла с подругой небольшое дело по проведению праздников и квестов с участием собак. Поворотным моментом стал день рождения мальчика с ДЦП, который не ходил, не разговаривал и не мог фокусировать взгляд. После общения с собаками ребенок впервые начал фокусировать взгляд именно на них, а после праздника уснул в гамаке — мама призналась, что он никогда в жизни не спал за пределами дома.

Сейчас Соболева каждую неделю проводит занятия в организации поддержки семей с детьми-инвалидами. Их посещают около 20 детей, и, как рассказала директор АНО «Счастье слышать» Татьяна Тайлакова, направление канистерапии — одно из самых популярных, конкурировать с ним может разве что сурдопедагогика и логопедия. Период ожидания полностью расписан, педагогов не хватает. Финансировать занятия удалось благодаря Фонду президентских грантов.

По мнению Соболевой, порода собаки в канистерапии не главное. Важнее, чтобы животное было обучаемым, неагрессивным и терпеливо переносило неумелые поглаживания ребенка. При этом собаки — не безмолвные инструменты, а живые существа, поэтому для них действуют свои правила охраны труда: после каждого занятия как минимум десятиминутный перерыв, чтобы успокоиться, перевести дух и с удовольствием продолжить работу. Канистерапия не панацея, но там, где недостаточно психолога, собака всегда протянет лапу помощи.