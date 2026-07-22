«Собаки-интеллигенты и ни одной сирены»: самарчанка раскрыла, чем Абхазия подкупила ее этим летом
Самарчанка Борисова предупредила о медузах и мутной воде после дождей в Абхазии
Жительница Самары Юлия Борисова рассказала о поездке в Абхазию, оценив расходы на дорогу, условия проживания и пляжный отдых. Поселок Рыбзавод недалеко от Пицунды она назвала идеальным местом для тихого «тюленьего» отпуска, передает 63.ru.
Дорога из Самары до Сочи заняла один авиаперелет, после чего она добралась до КПП на частнике за ₽600. По ее словам, таксисты неохотно берут заказы до границы, а средняя цена у частников составляет около ₽1000, поэтому стоит искать более выгодное предложение. Границу туристка прошла пешком, а на абхазской стороне ее встретил водитель и довез до адреса за ₽1000. Изначально планировался прямой трансфер, но он сорвался из-за того, что встречающий не успел вовремя пройти границу. Полная стоимость трансфера могла бы составить примерно ₽2200.
Жилье в поселке разнообразное: отели у пляжа, отдельные домики и гостевые дома через дорогу от моря. Юлия Борисова остановилась у частного владельца на Приморской. Комната категории «комфорт» с собственными удобствами обошлась в ₽2500 в сутки, а «эконом» с общим туалетом и душем — в ₽1000 за троих. Позже ее переселили из более дорогого номера в дешевый, и разница стала заметна. Номер «комфорт» находился на первом этаже с зашторенными окнами, из-за чего внутри было влажно, сама комната оказалась меньше, и единственным плюсом стал личный санузел. У родственников, живших в соседнем гостевом доме, номер без удобств на двоих стоил ₽2000 в сутки.
Обстановку в Рыбзаводе она описала как спокойную и размеренную, без «движа». Море чистое, временами теплое как парное молоко, иногда холодное на входе, но комфортное для купания. После дождей вода становилась немного мутной и появлялись медузы, у берега их было много, а на глубине они исчезали. Галечный пляж малолюдный, особенно утром, лежаков с тентами почти нет, поэтому необходимо брать защиту от солнца. Отдельно самарчанка отметила отсутствие сирен — в отличие от Сочи здесь тихо.
Среди особенностей — большое количество бродячих собак, которые вели себя интеллигентно: сидели у столов, выпрашивали еду лапкой или пробегали мимо с голубем в зубах.
Обратный путь в Самару проходил на поезде из Адлера. Трансфер от гостевого дома до вокзала стоил ₽1000, но на границе возникла проблема: первого водителя не выпустили из-за неполадок с документами, и в России ее подобрал другой. С 19 июля добраться в Абхазию из Самары можно прямым рейсом в Сухум.