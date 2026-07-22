«Собаки-интеллигенты и ни одной сирены»: самарчанка раскрыла, чем Абхазия подкупила ее этим летом

Жительница Самары Юлия Борисова рассказала о поездке в Абхазию, оценив расходы на дорогу, условия проживания и пляжный отдых. Поселок Рыбзавод недалеко от Пицунды она назвала идеальным местом для тихого «тюленьего» отпуска, передает 63.ru .

Дорога из Самары до Сочи заняла один авиаперелет, после чего она добралась до КПП на частнике за ₽600. По ее словам, таксисты неохотно берут заказы до границы, а средняя цена у частников составляет около ₽1000, поэтому стоит искать более выгодное предложение. Границу туристка прошла пешком, а на абхазской стороне ее встретил водитель и довез до адреса за ₽1000. Изначально планировался прямой трансфер, но он сорвался из-за того, что встречающий не успел вовремя пройти границу. Полная стоимость трансфера могла бы составить примерно ₽2200.

Жилье в поселке разнообразное: отели у пляжа, отдельные домики и гостевые дома через дорогу от моря. Юлия Борисова остановилась у частного владельца на Приморской. Комната категории «комфорт» с собственными удобствами обошлась в ₽2500 в сутки, а «эконом» с общим туалетом и душем — в ₽1000 за троих. Позже ее переселили из более дорогого номера в дешевый, и разница стала заметна. Номер «комфорт» находился на первом этаже с зашторенными окнами, из-за чего внутри было влажно, сама комната оказалась меньше, и единственным плюсом стал личный санузел. У родственников, живших в соседнем гостевом доме, номер без удобств на двоих стоил ₽2000 в сутки.

Обстановку в Рыбзаводе она описала как спокойную и размеренную, без «движа». Море чистое, временами теплое как парное молоко, иногда холодное на входе, но комфортное для купания. После дождей вода становилась немного мутной и появлялись медузы, у берега их было много, а на глубине они исчезали. Галечный пляж малолюдный, особенно утром, лежаков с тентами почти нет, поэтому необходимо брать защиту от солнца. Отдельно самарчанка отметила отсутствие сирен — в отличие от Сочи здесь тихо.

Среди особенностей — большое количество бродячих собак, которые вели себя интеллигентно: сидели у столов, выпрашивали еду лапкой или пробегали мимо с голубем в зубах.

Обратный путь в Самару проходил на поезде из Адлера. Трансфер от гостевого дома до вокзала стоил ₽1000, но на границе возникла проблема: первого водителя не выпустили из-за неполадок с документами, и в России ее подобрал другой. С 19 июля добраться в Абхазию из Самары можно прямым рейсом в Сухум.