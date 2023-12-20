Собчак эпатировала публику откровенным образом красного «палача»

Телеведущая выбрала костюм с глубоким декольте яркого цвета, стараясь вызвать ассоциации с Красной шапочкой. Однако публика усмотрела в необычном наряде совсем других персонажей.

Собчак объявилась на одну из вечеринок в облике сказочного персонажа, облачившись в красные одежды. Образ полностью был монотонным: даже сумку блондинка выбрала алого цвета. Но больше всего поклонников привлек вырез в области декольте, который подчеркнул достоинства фигуры Собчак.

Как сообщает издание «Утро.ру», хотя ведущая и назвалась Красной Шапочкой, пользователи Сети увидели в ее образе настоящую «кровавую барыню» и «палача». В личном блоге звезды как обычно произошло деление на два лагеря: на тех, кто не любит скандальную журналистку, и тех, кто без ума от ее стиля.

Известно, что Собчак обычно не реагирует на хейт, считая его такой же важной частью популярности, как и похвалу. На агрессию звезда реагирует с юмором.