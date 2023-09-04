Собчак и Бородина публично повздорили из-за нового стиля в одежде

Свежее фото журналистки, опубликованное в социальных сетях, не могло остаться без внимания подписчиков. К нему присоединилась и другая теледива.

Ксения Собчак продемонстрировала в кадре новый образ из растрепанных джинсов и смелого черного топа с разрезами, которые оголяют грудь. Бородина, привыкшая видеть коллегу в более деловой и классической одежде, решила прокомментировать снимки. По ее словам, прошлый стиль звезды был намного лучше.

Но Собчак это явно не понравилось, раз она решилась на колкий ответ. В нем она обратилась к Бородиной с просьбой не лезть со своими советами, куда не следует. Та, в свою очередь, не дала себя в обиду и припомнила «моднице» ее стыдные моменты из прошлого, которыми поделилось издание «Утро.ру».