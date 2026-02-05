Собчак осталась у штурвала: как делили ресторанный бизнес на «Летучем голландце»

Ресторанная группа Pinskiy&Co окончательно завершила сотрудничество с Ксенией Собчак, выйдя из совместного бизнеса на легендарном питерском паруснике «Летучий голландец». Согласно данным СПАРК, с 3 февраля 2026 года Собчак стала единственным владельцем ООО «Манила», которое управляло рестораном Veter, передает « Фонтанка ».

Как отметил операционный директор Pinskiy&Co Владимир Шамановский на заседании клуба «Ресторатор», компания приняла решение уйти с корабля из-за непреодолимых разногласий с арендодателем.

По его словам, собственники настаивали на проведении ремонта судна за счет рестораторов на сумму около 50 миллионов рублей, что было сочтено неприемлемым.

Ресторан Veter был открыт в 2023 году как совместный проект Ильи Пинского и Ксении Собчак. Вместе с другим заведением группы — «Магадан» — он был вынужден закрыться осенью 2025 года в связи с уходом «Летучего голландца» на ремонт.

Оба ресторана ранее славились видами на праздник «Алые паруса», однако в последние годы доступ в этот район для зрителей ограничили.

В Pinskiy&Co пообещали вскоре анонсировать возвращение одного из закрытых проектов на новой площадке.