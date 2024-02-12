Телеканал НТВ «натянул Собчак на глобус» двухсерийным фильмом о ней

Ксения Собчак полюбопытствовала двухсерийным фильмом о ней с названием «Тайны Кровавой барыни: что скрывает гражданка Израиля Ксения Собчак» и оказалась крайне недовольна увиденным.

Как призналась сама блогер и телеведущая в соцсетях, все показанное телеканалом НТВ от начала и до конца вымысел, не имеющий к ней совершенно никакого отношения. Теперь Собчак, по ее словам, намерена судиться с медиа за защиту своих чести и достоинства.

«Короче, я что-то посидела, посмотрела и решила, что подаю на НТВ в суд — иск о клевете и защите чести и достоинства», — написала Собчак в своем аккаунте.

Она добавила, что в фильме имело место быть «воровство материалов из „Ютуба“ и соцсетей». Все это не должно остаться безнаказанным. Сумма иска при этом не уточняется.

«Весь фильм — отчаянная натяжка совы на глобус и фантазии в стиле Экспресс-газеты» — заключила Собчак.

В руководстве телеканала НТВ все сказанное Собчак пока никак не прокомментировали.