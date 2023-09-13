Собчак рассказала об отмененной пластической операции

Как сообщает «Газета.ру» , Ксения Собчак, известная телеведущая, рассматривала возможность проведения пластической операции. Однако врач, к которому она обратилась, отказался оперировать из-за ее скандальной репутации.

Пластическая хирургия является популярным методом для изменения внешности. И не менее известная Собчак хотела всего лишь исправить форму своих век, за чем и обратилась хирургу. Но врач отказался выполнить требуемую процедуру в связи с публичными скандалами, в которые попала телеведущая.

Об этом Собчак рассказала в новом выпуске собственного шоу. На этот раз она беседовала с Тимуром Хайдаровым, известным пластическим хирургом. С ним звезда и поделилась своей историей о неназванном враче, который отказал ей в операции.