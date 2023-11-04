Собчак рассказала в соцсетях, какое имеет отношение к обыску в доме певицы Цыгановой

Телеведущая и светская львица Ксения Собчак прокомментировала сегодняшние обвинения супруга певицы Виктории Цыгановой Вадима в том, что прошедшие вечером субботы, 4 ноября, обыски в доме семьи Цыгановых якобы ее рук дело.

Как передает «Кровавая барыня», Собчак поспешила откреститься от своей причастности к произошедшему. По словам журналистки, она и Цыганова совершенно разные вселенные.

«Не понимаю, в какой вселенной имена Собчак и Цыгановой стоят рядом, чтобы я тратила хотя бы минуту своего времени на то, чтобы на вас стучать. Я скорее заведу муравьиную ферму, чем стану следить за жизнью этой семьи», — сообщила телеведущая.

Ранее сообщалось, что в доме Виктории Цыгановой полицейские якобы проводят обыски после того, как чета Цыгановых дали интервью иноагенту Юрию Дудю.