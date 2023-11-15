Собчак угодила в скандал с уволенным из МГУ преподавателем из-за выступления Урганта

Она призывает «не слушать всех этих сошедших с ума квасных патриотов». Кстати, сам Ургант пока никаких комментариев относительно данного случая не давал.

Известно, что телеведущий пришел на лекцию к студентам. Однако после этого преподавателя уволили из университета за подобную инициативу, о чем также пишет издание «Утро.ру».

Собчак, в свою очередь, решила встать на защиту как звезды, так и бывшего сотрудника МГУ. Она возмутилась из-за произошедшего и потребовала восстановления на работе уволенного преподавателя. Что касается Ивана Урганта, то Ксения Собчак указала на то, что его и так пытаются задавить со всех сторон.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Ксения Собчак заступилась за арестованного бизнес-тренера Шафутдинова.