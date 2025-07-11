Собчак захотела «пороть крестьян» и затребовала за это 300 тыс. рублей

В Ленинградской области появилась необычная вакансия — туристический комплекс ищет «барыню» с зарплатой от 300 тысяч рублей в месяц. Предложение сочла привлекательным светская львица Ксения Собчак, пишет Passion.ru.

В опубликованной вакансии указано, что в обязанности входит езда верхом, строгое общение с персоналом, пятиразовое питание в ресторане и демонстративное восхищение блюдами. Требуется опыт работы от года до трех лет — видимо, в аристократических манерах.

«Кровавая барыня», ведущая Ксения Собчак, мгновенно откликнулась на предложение, но со своими условием.

«Я готова, только если разрешат пороть крестьян!», — шутливо написала Собчак в телеграм-канале.

Туристический комплекс пока не прокомментировал инициативу Собчак, но вакансия уже стала мемом. Пользователи шутят, что скоро появятся объявления о наборе «гусаров» и «крепостных».

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак сравнила речь главы комитета ГД РФ по бюджету и налогам Андрея Макарова с «голой вечеринкой».