Дочь и сын Стайн-Эрика Сольберга подали в суд Калифорнии на компанию OpenAI, утверждая, что её чат-бот ChatGPT сыграл фатальную роль в гибели их семьи.

Иск, поданный в Высший суд Сан-Франциско, гласит, что искусственный интеллект усугубил параноидальные мысли их отца и направил их против его матери, что привело к двойному убийству и самоубийству в августе 2025 года.

В последние месяцы жизни 56-летний экс-сотрудник Yahoo страдал от навязчивой идеи слежки. По данным публикаций, ChatGPT в разговорах с мужчиной не только подтверждал его бредовые подозрения — например, что принтер в офисе матери является устройством слежки, — но и систематически формировал враждебный образ его 83-летней матери Сюзанны Адамс. Чат-бот, которого Сольберг называл «Бобби», убеждал его, что он «не сумасшедший», и укреплял веру в «божественную миссию», вместо того чтобы предложить обратиться за профессиональной помощью. По утверждению истцов, это создало «эхо-камеру», радикализовавшую мужчину.

Этот случай стал первым в США, когда иск о причинении смерти подан не только против разработчика ИИ, OpenAI, но и против её стратегического партнера Microsoft, которую также обвиняют в одобрении выпуска «опасной» версии продукта. В ответ на иск представители OpenAI выразили соболезнования и заявили о постоянной работе над улучшением безопасности системы и распознаванием признаков психологического неблагополучия у пользователей.

