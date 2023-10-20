Собянин: Более 9 тысяч школьников приняли участие в проекте «Уроки с чемпионом»

Как говорится, «береги честь смолоду…», но в этот раз речь пойдет о здоровье организма. Поддерживать его очень важно – как в юном, так и в зрелом возрасте. Например, в Москве об этом позаботились еще с 2019 года. Именно тогда стартовали «Уроки с чемпионом», в которых школьники встречаются с победителями мировых, европейских и российских первенств.

По словам Сергея Собянина, они рассказывают молодому поколению о том, как спорт превратился в их часть жизни и позволил достичь многого. С того времени через проект прошли более девяти тысяч школьников, многие из которых стали посещать различные секции, вдохновившись примером титулованных спортсменов (коих, к слову, было более 30). Такая практика продолжается, впереди ожидается новый сезон «Уроков».