Собянин дал поручение по ускорению программы реновации в два раза

Напомним, что программу реновации утвердили еще несколько лет назад – в 2017 году. Тогда же она коснулась более 5 тысяч домов, где проживает почти что миллион москвичей. На данный момент известно, что удалось расселить свыше 800 старых домов. А некоторые районы столицы России и вовсе могут похвастаться досрочным завершением первого этапа реновации.

В этом году были подобраны 27 площадок под строительство домов в рамках вышеупомянутой программы. Каждая из них расположена близко к старым постройкам, из которых в будущем и переселят жильцов.

Такая программа позволяет москвичам иметь право на хорошие жилищные условия. А ускоренный в два раза процесс реновации поможет людям обрести улучшенное жилье в короткие сроки.