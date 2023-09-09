Собянин и Путин открыли Южный участок Московского скоростного диаметра

Финишный участок МСД существенно улучшит движение по МКАД и ТТК, а также снизит уровень загрязнения атмосферы. Он позволит уменьшить количество выбросов на 20% за счет улучшения транспортной инфраструктуры, что станет отличным вкладом в борьбу с экологическими проблемами.

Открытый Южный участок МСД, являющийся завершающим, планируется интегрировать с трассой М2 «Крым» в 2024 году. Он существенно повысит транспортную доступность более чем 20 московских районов, где проживает около 2,5 миллиона человек. Таким образом, финишный участок МСД значительно улучшит мобильность горожан.

Он стал важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры города, способствуя повышению качества жизни москвичей и развитию столицы в целом. Открытие этого участка отражает прогрессивный подход государства к модернизации и улучшению Москвы.