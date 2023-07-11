Собянин назвал планируемую дату запуска МЦД-4

Как сообщает gazetametro.ru , названный транспортный проект считается очень сложным, но одновременно с этим – необходимым для Москвы.

Жители двух административных округов, Новомосковского и Троицкого, недавно провели встречу с Сергеем Собяниным, который является мэром Москвы. Они спросили у градоначальника, запустится ли движение по четвертому центральному диаметру уже этой осенью. Согласно его ответу, все сроки обязательно будут выдержаны.

Также Собянин отметил, что длина МЦД-4 проходит через центральную часть города, а также охватывает многие вокзалы, помимо Павелецкого. Несмотря на долгое строительство наземного метро по направлениям Крекшино и Кокошкино, на данный момент все основные работы уже завершены.

Вместе с запуском движения по МЦД-4, а также МЦД-3, появятся маршруты, благодаря которым будет удобно ездить через весь город. К тому же не обойдется без бесплатных пересадок и новых тарифов.