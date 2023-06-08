Собянин одобрил строительство нового московского парка на севере столицы

В Москве одобрили постройку сразу нескольких объектов, среди которых также есть логистический парк, что будет находиться в Молжаниновском районе. Об этом сообщает издание «Утро.ру»

По словам Сергея Собянина, мэра города, в строительство инвестировала программа по созданию мест приложения труда. Все полученные деньги уходят на постройку жилья, соцобъектов, а также офисных, промышленных и других зданий.

Эту программу утвердили 4 года тому назад. Она предоставляет льготы инвесторам при планировании построек объектов разного, но особо важного назначения. Например, промышленного, офисного, образовательного, научного, спортивного, культурного и т.д.

Вместе с парком будет построен Центр подготовки сборных команд Росси по баскетболу, центры инноваций и импортзамещения, а также детский сад.