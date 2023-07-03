Собянин отметил достижения Московской службы 112

Она действует в столице уже более 10 лет. Система, по которой работает служба, была создана 3 июля 2012 года по принципу «одного окна». И на данный момент в ней объединены больше 230 служб. Туда входят скорая, полицейские, пожарные и т.д. Теперь в Москве получить помощь можно проще и быстрее.

Собянин напомнил о том, что обратиться можно не только позвонив, но и написав СМС. Это особенно актуально для людей, которые страдают нарушениями речи и слуха. К тому же, подобная возможность гарантирует помощь и в других критически ситуациях.

Несмотря на то, что на смене работают чуть более 100 операторов, диспетчеры могут свободно принимать вызовы на иностранных языках. Обработка запроса обычно не занимает больше двух минут.

Благодаря этому за текущий год удалось принять почти 3,5 млн вызовов.